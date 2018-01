Acord amb PIMEC per fomentar la competitivitat de les empreses de Blanes

L'alcalde de Blanes, Mario Ros, i el president de la seu territorial de PIMEC Girona, Pere Cornellà, han signat un conveni de col·laboració per fomentar la competitivitat de la petita i mitjana empresa en aquest municipi on comença la Costa Brava. La col·laboració entre l'Ajuntament de Blanes i l'entitat que representa les Petites i Mitjanes Empreses a la demarcació gironina s'ha concretat en diversos punts. Es tracta, bàsicament, de compartir els recursos propis de què disposen ambdós ens, ja siguin humans, materials o tècnics. En la línia de compartir recursos, l'objectiu que menen PIMEC i l'Ajuntament de Blanes a través de l'Àrea de Promoció de la Ciutat és endegar diverses iniciatives conjuntes per impulsar el teixit empresarial i contribuir a la dinamització econòmica.