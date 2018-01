La Rua de Carnestoltes de Blanes repartirà 6.200 euros en premis

L'Ajuntament de Blanes ja ha obert el termini d'inscripcions per a la Rua de Carnestoltes de la vila, que tindrà lloc el diumenge 11 de febrer. Les bases per inscriure's informen dels requisits, així com dels premis als quals es pot accedir en les categories de carrosses i comparses. En la primera hi ha dues modalitats, per a carrosses d'entitats blanenques i foranes, mentre que en la segona per a comparses és indiferent la procedència. El jurat qualificador haurà d'escollir 15 guardonats, que sumen un total de 6.200 euros de premis en metàl·lic. Per setena edició consecutiva, el cicle festiu l'organitzen i dissenyen conjuntament els municipis de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, que promouen conjuntament el Carnaval de la Costa Brava Sud.

Tornant als premis econòmics, el primer premi per a les carrosses foranies serà de 1.200 euros; mentre que per a les de Blanes serà de 1.000 euros. Per a les carrosses, el guanyador percebrà 600 euros. En carrosses foranes i comparses, tindran premi els sis primers classificats, mentre que en l'apartat reservat a les carrosses blanenques, el guardó serà per als tres primers.

Les colles participants formalment inscrites en el registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Blanes podran rebre gratificacions en base a dos criteris principals: que participi amb una carrossa que ha de reunir tota una sèrie de requisits recollits a les bases, i l'altre és que vagi acompanyada d'una comparsa. Si està formada per entre 20 i 50 persones hi haurà una gratificació de 100 euros, i si són mes 50 persones serà de 200. Les quantitats econòmiques que s'han destinat per a la participació i premis de la Rua de Carnestoltes són les mateixes que en l'edició de l'any passat.