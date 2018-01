El centre d'acollida d'animals va recollir gairebé 1.200 gossos i gats el 2017

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) va recollir 1.180 animals l'any passat i, d'aquests, 532 van ser recuperats pels seus propietaris i 590, lliurats en adopció. Aquesta xifra és superior a la de l'any 2016, quan es van recollir 1.028 animals, la majoria dels quals –912– van ser gossos. Així es va donar a conèixer ahir en la presentació dels resultats de les diverses tasques fetes per l'ens comarcal el passat any 2017.

Durant l'acte, fet a Santa Coloma de Farners, també es va anunciar la posada en marxa aquest 2018 d'un nou servei integral de prevenció d'incendis, l'objectiu del qual serà agilitzar els tràmits que permeten netejar les parcel-les de propietat privada que tenen excés de vegetació.

L'ens podrà aprofitar dades que ja gestiona (com la propietat i el pagament d'impostos) per fer més ràpids els tràmits. El Consell d'Alcaldes de la Selva ja va preveure que serien «gairebé tots» els municipis els que delegarien aquests tràmits, segons va explicar ahir el president Salvador Balliu.

Un dels primers municipis a portar la cessió al seu ple és Sils. El consistori destinarà 12.000 euros per cobrir les despeses administratives per a aquest any. El seu alcalde i vicepresident del consell, Martí Nogué, creu que els sortirà «a compte» en temps i diners. Nogué va considerar que és un procés «molt feixuc» i que demana de «molta infraestructura». «Als consistoris a vegades ens costa saber qui és el responsable d'una determinada parcel·la», va assegurar Nogué.

El Consell Comarcal podrà «creuar dades» amb informació tributària o de propietat i això farà que el tràmit pugui ser més ràpid i «arribar si fa falta fins a la subhasta», va explicar el president. Un cop s'hagin fet els avisos establerts per la legislació, el consell també s'encarregarà de licitar la neteja de les parcel·les. Després, la factura arribarà als seus propietaris. Aquest nou servei ha de millorar la situació dels boscos en cas d'incendi i evitar un increment dels efectes.



Més de 36 milions d'euros

D'altra banda, també es va indicar que enguany, el Consell Comarcal de la Selva té un pressupost de 36 milions d'euros, la xifra més alta de la història i també la de tots aquests ens a Catalunya. L'administració dona feina de manera directa a 300 persones. La situació actual fa que la seu hagi quedat petita i alguns serveis estiguin repartits per diferents edificis de la capital selvatana. Per aquest motiu, l'ens vol crear una oficina d'atenció al ciutadà equivalent a la que la Generalitat té a la seva Delegació a Girona, a l'antic hospital de Santa Caterina.