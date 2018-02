Atraca a punta de pistola i roba uns 20.000 euros d'un banc de la Cellera

Atracament a punta de pistola a la sucursal del Banc Popular de Cellera de Ter de bon matí. Això va succeir ahir i el lladre es va emportar prop de 20.000 euros. Els Mossos d´Esquadra busquen l´atracador i tenen una investigació oberta per aclarir si va actuar amb més gent que l´haurien ajudat a fugir d´aquest municipi de la Selva interior.

Els fets es van desencadenar pels volts de les nou del matí. En aquell moment, un home va entrar a l´entitat bancària del carrer Doctor Codina de la Cellera, un punt cèntric de la localitat. Va entrar-hi exhibint una pistola –que no es té constància si era simulada–, va amenaçar els treballadors de l´oficina bancària i els va exigir diners.

Va amenaçar el director i li van acabar donant efectiu que hi havia a la caixa i al caixer. De tot el local va aconseguir emportar-se´n prop de 20.000 euros, diners procedents de la caixa forta i del caixer automàtic. Un efectiu que l´home va ocultar en una caixa de cartró.

Tan bon punt va tenir els diners va fugir del banc. Ho va fer amb tranquil·litat i a peu. Va sortir al ­carrer i va enfilar cap al poble. Malgrat el robatori amb violència i intimidació, no es van haver de lamentar ferits.

En el moment de l´atracament, l´home va exhibir l´arma i va parlar en castellà, tot i que en algun moment se li va escapar algun mot en català. El lladre era un home d´uns 50 anys, prim i que feia cap a un metre vuitanta d´altura. Amb aquesta descripció i les càmeres de vigilància de l´entitat bancària els Mossos en van poder fer un retrat. Van demanar a veïns de la zona i comerciants si havien vist l´home per tal d´ajudar-los a traçar un punt de fugida.

El lladre va fugir a peu i per tant, es desconeix si va actuar amb algun còmplice. Tot i això, s´apunta que podria haver tingut un cotxe aparcat al centre del poble per fugir.

Durant tot el dia, agents dels Mossos d´Esquadra van estar treballant a la zona i van muntar un dispositiu a les zones d´accés a la Cellera de Ter per tal d´interceptar el lladre fugit però, de moment, no hi ha detinguts pels fets.

La investigació es troba en mans de l´Àrea d´Investigació Criminal (AIC) i al lloc dels fets, durant tot el matí hi va estar treballant la policia científica que, interrogant els testimonis i amb els vestigis de la zona, van intentar trobar pistes que els portin cap a l´atracador. Les imatges de les càmeres de videovigilància poden ser clau, ja que el fet que tingués el reostre només mig amagat podria facilitar-ne la identificació.



El mateix banc, víctima el 2008

No és la primera vegada que l´entitat bancària de la Cellera de Ter és objectiu dels lladres. L´oficina va patir un atracament el 3 de desembre de l´any 2008, ara fa gairebé 10 anys. En aquella ocasió, un home va intimidar l´empleada amb una arma de foc i es va endur tot el que hi havia a la caixa en aquell moment. L´atracador va utilitzar un mètode curós, va mostrar una llibreta d´estalvis de l´entitat des de fora i la noia que hi havia atenent el va deixar entrar, tot i ser dos quarts de nou menys cinc del matí, cinc minuts abans de l´hora d´obrir. El lladre es va posar un passamuntanyes, va intimidar la treballadora amb l´arma i finalment va aconseguir els diners.