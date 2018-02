La colla Vingui qui vulgui guanya el Concurs de la Rua de carnaval de Blanes

Les colles Vingui qui vulgui de Blanes i Els Guapus de Tossa es van convertir dijous en els guanyadors del Concurs de la Rua de Blanes 2018 celebrada diumenge passat i en la qual hi van participar 15 colles i comparses. Segons va informar ahir l'Ajuntament, en la categoria de millors carrosses de Blanes el primer premi va ser per la colla Vingui qui vulgui; el segon per a l'Esbart Joaquim Ruyra; i el tercer per a l'Associació de Veïns de Valldolig.

Les sis millors carrosses foranies van ser per a Els Guapus de Tossa; la Colla Encantats de Lloret; la Comparsa Tribala de Pineda; els Tik-Tak de Tossa; els Canya i Conya de Tossa; i finalment la Colla Bon Rotllo de Riells i Viabrea. En l'apartat de comparses, tant blanenques com foranies, el primer premi també se'l va endur Els Guapus de Tossa. En una doble posició del segon premi, la van obtenir ex-aequo la Colla Encantats de Lloret i els Vingui qui vulgui de Blanes. Situats en les següents posicions, els van seguir els Canya i Conya de Tossa; l'Esbart Joaquim Ruyra de Blanes; la Comparsa Tribala de Pineda; i els Tik-Tak de Tossa. En total, tots els guanyadors es van repartir 6.600 euros en metàl·lic.

L'acte es va fer a Casa Saladrigas i l'entrega de premis la va encapçalar el tinent d'alcalde, Blai Vinaixa.