Lloret de Mar incorpora quatre informadors cívics fins a l'octubre

L'Ajuntament de Lloret de Mar, a través del Programa Enfeina't del Servei d'Ocupació de Catalunya, ha contractat un total de quatre informadors cívics que fins al mes d'octubre recorreran la població amb l'objectiu de dur a terme tasques informatives a visitants i residents, i ajudar a combatre actituds incíviques que vagin en detriment del bon manteniment de les platges i l'espai públic.

Segons va informar ahir el consistori lloretenc, entre les tasques que realitzaran s'hi troben: posar en coneixement els recursos i serveis de la població, informar sobre les ordenances que regulen la convivència, vetllar pel manteniment de l'espai públic i sensibilitzar la ciutadania sobre qüestions mediambientals i de civisme. «La finalitat última és millorar l'experiència de gaudi dels espais públics, posar en valor els recursos locals, i evitar conductes incíviques que es puguin produir per part dels ciutadans informant d'una manera pedagògica i educativa», precisava el consistori a través d'un comunicat. Per altra banda, també està prevista, per a principis de juliol, la contractació dins del mateix programa de vuit persones de personal de manteniment. En aquest cas, i amb la mateixa línia de treball que els informadors cívics, aquestes persones desenvoluparan tasques de manteniment i reparació de l'espai públic.

El programa Enfeina't està destinat a l'acompanyament en la inserció laboral i la contractació de persones desocupades de llarga durada, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació per evitar així la cronificació del seu estat i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral.