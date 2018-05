La defensa del detingut pel crim de Susqueda es queixa del funcionament del jutjat

La defensa del detingut pel doble crim de Susqueda (Selva) ha presentat una queixa pel "funcionament deficient" del Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, que investiga el cas. A l'escrit remès per l'advocat Benet Salellas al president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, argumenta que el jutjat està instruint la causa provocant "greus episodis de tensionament del dret de defensa" perquè, per exemple, no tramita els escrits presentats dins d'un termini "raonable". Les queixes de la defensa no acaben aquí, aquest dimecres mateix han presentat un escrit al mateix jutjat instructor criticant que Jordi Magentí porta 70 dies a la presó però, des d'aleshores, no s'ha fet ni una sola diligència d'investigació més. "Encara no hem pogut exercir ni un sol minut com a defensa", critica l'advocat.