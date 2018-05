Un grup hoteler haurà de pagar 1,7 milions als amos del Novotel de l'aeroport

El jutjat de Santa Coloma de Farners ha condemnat el grup hoteler Accor Hoteles España SA a pagar més d'1,7 milions d'euros als propietaris de l'antic Novotel de Riudellots de la Selva per incompliment de contracte.

Segons s'exposa a la sentència, els fets es remunten al març del 2005, quan el grup francès Accor Hoteles, qui va impulsar i obrir el Novotel Girona el 1976, va decidir vendre la propietat a l'empresa aragonesa Nyesa. La multinacional francesa, però, no se'n va desvincular, sinó que va arrendar l'hotel de quatre estrelles i 80 habitacions als nous propietaris per un període de 25 anys i sense poder rescindir-se durant el 14 primers anys. El novembre de 2010, però, Nyesa es va vendre l'hotel ubicat al costat de l'aeroport a l'empresa Josi SL, qui va adquirir el contracte firmat amb el grup hoteler.



Rescissió de contracte

El febrer del 2014, la multinacional francesa va comunicar als nous propietaris la seva intenció de rescindir el contracte i finalment, el 28 d'abril d'aquell mateix any, va anunciar que tancaria el 2 de setembre, incomplint així la clàusula contractual que definia que l'avís s'havia de fer amb un any d'antelació i pagant una indemnització de 142.221,59 euros, equivalent a les rendes pendents fins a la data de finalització dels 14 anys de permanència. Finalment, l'1 de març del 2015 i quan encara faltaven 4 anys i 16 dies per complir la permanència obligatòria de 14 anys, Accor va abandonar l'hotel, fet que va provocar que Josi SL, assessorat per Villaroya Advocats, demandés la multinacional, iniciant-se així un llarg procés judicial que ha finalitzat aquesta setmana amb la condemna al grup francès.

Per la seva part, la multinacional va demandar Josi SL, a qui demanava 827.539,70 euros com a danys per la «suposada mala fe» del propietari durant la vigència del contracte per, segons la sentència, no «haver volgut renegociar l'import de la renda» i que, un cop es va resoldre el contracte, Josi SL va «explotar de nou l'establiment». En la resolució, però, el jutjat de Santa Coloma estima «que la conducta de Josi SL s'ajusta a la bona fe» i condemna el grup hoteler francès a pagar 1.725.399,52 euros més els interessos legals i el pagament de les costes judicials per incompliment de contracte.

Actualment, aquest hotel és un Eden Park que pertany al grup hoteler Brava Hotels.