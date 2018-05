El jutjat dona dos mesos a la parella de Magentí per tornar al país a declarar

El jutjat dona dos mesos a la parella del sospitós del doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, per tornar al país per declarar com a testimoni. A la interlocutòria que acorda practicar un total de 108 diligències de prova per continuar investigant el cas (entre prendre declaració a testimonis, proves documentals i dictàmens pericials), el jutge descarta que els Mossos d'Esquadra es traslladin a Colòmbia per interrogar la dona perquè la defensa de Jordi Magentí va assegurar que estava disposada a viatjar per declarar al jutjat.

Ara, el jutge dona deu dies als advocats del detingut perquè indiquin a partir de quina data estarà al país i adverteix que «en el cas que transcorreguts dos mesos no hagi comparegut, es cursarà la comissió rogatòria perquè la seva declaració s'estima fonamental per a l'esclariment dels fets». A la mateixa interlocutòria el jutge denega dotze grups de proves, la majoria proposades per la defensa.