Abandonen una gossa i els seus nou cadells a Sant Feliu

Una gossa i nou cadells van aparèixer abandonats dimarts a Sant Feliu de Buixalleu. Segons va informar el centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) a través de les xarxes socials, els animals van aparèixer a prop de la casa de colònies de Can Vendrell, on van arribar molt cansats però en bon estat de salut. Segons el centre, es podria tractar d'un abandonament múltiple, ja que precisen, una mare «no s'escapa de casa arrossegant nou cadells». De moment, estan en mans dels serveis veterinaris i si no són reclamats, el CAAS els posarà en adopció.

D'altra banda, ahir va ser trobat un altre cadell d'entre tres i quatre mesos a la zona de Fenals, a Lloret de Mar.