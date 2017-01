L´error que bloqueja els iPhone amb només enviar un SMS

Si algú t'envia un missatge que conté una seqüència de tres emoticones concretes, pot fer que el teu iPhone es pengi. Així de senzill.

Això és el que ha difós un expert en els telèfons d'Apple. Des de llavors, i al tenir un problema -a priori- de senzilla solució, són molts els que han començat a enviar el maleït missatge als seus coneguts a mode de broma.

La decisió de programació queda al descobert quan es rep un SMS per l'aplicació de missatgeria d'Apple, iMessage. L'SMS inclou quatre parts: l''emoji' de la bandera blanca, l''emoji' de l'arc de sant Martí, un zero i un selector variable VS16 -un element que ordena al telèfon que intenti combinar dos caràcters per a crear un "emoji'-. En ser impossible combinar un 'emoji' amb un altre, el telèfon es col·lapsa.

El bloqueig és, en principi, reversible. Després d'un lapse de temps d'entre un i tres minuts, el telèfon es recupera i torna a l'activitat amb normalitat, i el que cal fer és esborrar l'SMS.

Però 'The Guardian' informa que alguns usuaris s'han trobat amb dificultats per recuperar el seu telèfon amb normalitat ja que no aconsegueixen esborrar el missatge abans que el telèfon torni a apagar-se sol.

També hi ha una versió d'aquesta mateixa 'broma' per iPads, amb la variació que en comptes d'en una sèrie d'emoticones, el codi corrupte s'envia camuflat en un fals contacte.

Pel que sembla, l''error' és més ostensible en versions anteriors de iOS, de manera que si un té el sistema operatiu actualitzat a l'última versió, serà menys susceptible de patir aquesta pesada broma.

Des d'aquí recomanem no enviar el missatge a ningú.