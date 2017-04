Les millors apps per viatjar per carretera

Els viatges per carretera són el mètode preferit de desplaçament: és la forma que aporta més llibertat de moviment, pot resultar més econòmica, permet gaudir del recorregut albirant el paisatge i xerrar còmodament amb els nostres companys de viatge.

Però, quines són les millors apps per fer d'aquest road trip un viatge perfecte? Analitzar la despesa en combustible, localitzar les gasolineres més properes, aprofitar per fer turisme durant el recorregut, fer de la geolocalització teva aliada en seguretat o atresorar records del viatge són algunes de les possibilitats que t'ofereix el teu smartphone.



Controla el consum i localitza on tirar gasolina

Perquè durant el viatge no hi hagi cap problema, és important que tinguis a punt el teu cotxe, per això pot ser-te de molta utilitat l'App Fuel Buddy, una eina que ofereix gràfics i estadístiques sobre el seguiment del teu vehicle, et diu quant consumeixes, els quilòmetres que portes... a més, pots afegir més d'un cotxe, de manera que és ideal si viatgeu en diversos.

Perquè no et quedis sense combustible durant el viatge, amb l'app Benzineres d'Espanya podràs consultar les estacions de servei que estan més a prop teu. Et diu preus dels combustibles a cada benzinera, la distància a la qual es troben i te les situa en el mapa. Les dades les recullen del Ministeri d'Indústria, per la qual cosa són totalment fiables.



Evita estar pendent del mòbil gràcies a la geolocalització

Quan un surt de viatge en carretera, sempre hi ha la família pendent de com anem. Amb Wave Applicacion podem donar visibilitat del nostre recorregut al contacte/s que vulguem gràcies a la geolocalització i així evitar que ens estiguin trucant o escrivint per preguntar. Una altra funcionalitat molt interessant si es viatja en diversos cotxes és coordinar-los gràcies al seu mapa de geolocalització per veure en quin punt de la carretera van els altres, així com establir un punt de trobada comú quan es vulgui fer una parada.



El viatge per carretera pot ser més que un mer recorregut, gaudeix del camí

Un cop iniciïs el camí i perquè no et perdis ni un sol lloc d'interès turístic, una bona app és Trip.com. T'indica què visitar, on menjar, ofereix visites guiades i fins i tot allotjaments per si t'enamores de la ciutat i vols fer una parada en el camí.

Si creues les fronteres espanyoles, és imprescindible que tinguis les apps de Triposo Inc amb les millors guies de viatge. Cada país té la seva pròpia sobre què veure i què fer en cada lloc, estan disponibles a més en fora de línia.





Guarda tots els teus records i gaudeix-los sempre



Perquè tinguis sempre els records del teu viatge, pots descarregar-te el travel diari i bloc Journi. Una app amb la qual pots capturar, compartir i reviure de manera senzilla els teus viatges per carretera i compartir-los de manera fàcil. A més, amb Recmember pots crear alertes perquè les teves fotos o vídeos t'arribin a tu o a qui tu vulguis en el futur, des d'un dia fins a 100 anys després, podent-los acompanyar del text que vulguis.