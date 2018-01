«Actualment la faixa no està de rebaixa, al contrari»

Quan fa que no trinca?

Mmmm, quan fa que no actuo amb la Trinca, o això va amb segones?

Amb segones. El dubte ofèn.

Ah, doncs soc una persona de vida sexual sana, regular i... diria que intensa comparada amb la mitjana.

Enhorabona. Recordo el «entré, entré, a la communité», però a Catalunya, Europa no la vol.

El que no vol Europa és que siguem independents, però a la comunitat sí, que ens hi vol. Si Europa no va amb compte, es trobarà amb un Catexit, que direm «a prendre pel sac Europa». O es comporta com ha de ser Europa, o cada vegada hi haurà més catalans que no volen ser europeus. Cosa que seria horrible, perquè sempre hem sigut molt europeus. Si ja anàvem a Perpinyà en ple franquisme!

A veure pel·lícules.

Sí, d'art i assaig. Desperta, Europa! Volem ser europeus! A veure si ho seran els canaris, que són a la quinta punyeta, i nosaltres no.

Encara vol una nòvia petxugona?

Si li dic la veritat, mai no m'han agradat les nòvies petxugones. Sap que aquesta cançó es famosa a tot el món? Vaig anar fa uns anys a Mèxic i el taxista la coneixia. Resulta que van editar un disc que es deia «Rock en tu idioma», on hi havia Hombres G, Toreros muertos... i aquesta cançó. O sigui que a Sud-amèrica es pensen que La Trinca és un grup de rock espanyol dels 80.

Si als anys 70 ningú no comprenia ningú, ara què?

Ara uns quants en comprenem uns quants, però no ens comprenem entre tots. És una cosa que hem de solucionar. Reconec que estem passant un moment de molts nervis, la societat està una mica partida. Però acabi com acabi tot això, haurem de conviure. Per tant, ens hem de comprendre. Fins i tot hem de comprendre l'Arrimadas (riu). És com és, però l'hem de comprendre.

Està segur que la faixa està de rebaixa?

En aquests moments no està de rebaixa. Al contrari. El que em meravella i m'emprenya és que moltes cançons de la Trinca dels anys 70 i 80 siguin tan vigents.

Què vol fer el Govern central amb la tribu catalana?

El de sempre. Demostrar que els tractats amb rostres pàl·lids sempre són paper mullat. I si ens passem una mica, ens enviaran el Setè de Cavalleria, amb la comandanta Soraya per davant.

Quin home veu amb més claredat que ve de la patata?

He, he. Venir de la patata no és dolent, eh? La patata no té gaire aliment, però ha solucionat la gana de molta gent al món. Per tant, no voldria que semblés un insult dir-li a algú que ve de la patata.

Tranquil Puigdi, tranquil, que és la Guàrdia Civil?

(Riu) També podem dir «tranquils, jordis, tranquils», que són els que encara estan allà tancats. El que ha fet a Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya des de l'1-O fins ara, és vergonyós. I el que estan fent de revisar clavegueres o vigilar que en Puigdemont no arribi en parapent... Estan dedicant efectius a trobar un president elegit dues vegades!

No el deu tenir amagat a casa?

Sí, disfressat de chacha colombiana.

Ho sospitava.

No, seriosament, el tindria a casa sense cap problema, si ell volgués. Si jo ara rebés un missatge en clau tipus « el pájaro está en el nido, pase a recoger el paquete», aniria a recollir-lo i l'amagaria. Sense cap por.