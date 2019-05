Tots els concerts del Festival Strenes per a aquest cap de setmana

El Festival Strenes arriba a la seva fi amb un cap de setmana llarg i intens, on les escales de la Catedral agafen el protagonisme, i s'estrena la Pujada de Sant Domènec com a nou escenari.

Dimecres 1 de maig

Lax'n'Busto a l'Auditori, 19 h

La veterana banda del Vendrell presenta a l'auditori el seu últim treball «Polièdric», un disc on compten amb sis cantants, com Ramon Mirabet o Miquel Abras, entre els quals destaca el retorn del cantant original de la banda Pemi Fortuny. La banda ja va fer el primer concert de presentació el dimarts 30 d'abril, i gràcies a l'èxit, se'n va programar un altre per aquest dimecres.

Divendres 3 de maig

Mishima a les Escales de la Catedral, 21 h

Mishima fa 20 anys, i per a celebrar-ho presenten la gira «Potser ens hauríem de preocupar», on es farà un repàs a les cançons més emblemàtiques de la banda barcelonina, les que els han dut fins a l'actualitat, en plena maduresa i en el cim de la seva carrera.

Donallop a la Pujada de Sant Domènec, 18 h

Els mallorquins demostren al llarg de la seva discografia que són esperits lliures només lligats a una idea invariable, l'essència de DONALLOP és la mutació. DONALLOP estrena el nou escenari, la Pujada de Sant Domènec.

Joan Boada a la Pujada de Sant Domènec, 19 h

Joan Boada, que havia liderat la banda folk La Carrau, presenta el seu segon àlbum Cedeerra. En aquest treball mostra el seu vessant de cantautor compromesa i combativa.

Kids From Mars a l'Auditori C.C. La Mercè, 21 h

Quan escoltes la música de Kids From Mars, es dibuixa un somriure de felicitat que compensa amb escreix l'expectativa creada. Aquests dos nois de Blanes, de només 16 anys, han sorprès amb la seva música enganxosa, fresca i de qualitat. Seguidament actuarà el grup gironí Hot Drinks (23.30 h).

Dissabte 4 de maig

Macaco a les Escales de la Catedral, 21 h

Daniel Carbonell, conegut com a Macaco, presenta el seu nou treball discogràfic a les Escales de la Catedral, que veurà la llum aquesta primavera. Evidentment, no s'oblidarà dels temes que li han donat fama mundial, com «Moving» o «Puerto Presente».

Beiro a la Pujada de Sant Domènec, 18 h

Toni Beiro presentarà a l'Strenes, el seu nou disc "Crónicas desde la ingravidez" en format acústic, acompanyat del baixista Dani Sánchez. L'Olotí, amb una llarga trajectòria com a cantautor, també repassarà algunes de les seves cançons més emblemàtiques.

Marcel Lázara i Júlia Arrey, 19 h

Una de les agradables propostes d'aquest 2018 presentarà a l'Strenes un nou espectacle anomenat Km 0. El duet explora les sonoritats d'objectes quotidians i ens passegen per l'interior de la seva música construint en directe els ritmes de les cançons.

Diumenge 5 de maig

Miquel Abras a les Escales de la Catedral, 20 h

El bisbalenc ha preparat un concert únic amb diverses col·laboracions sorpresa per a tancar el Festival Strenes 2019. Abras compta amb una carrera amb grans èxits com «Amb tu soc jo» o el seu últim single «Fills del Mar».