Disney va demostrar amb la saga Pirates del Carib que, independentment de si agrada o no el resultat final, es podia treure molta rendibilitat d’una pel·lícula basada en una de les atraccions dels seus parcs temàtics. Al final, la clau no és tant si s’assemblen a la font, sinó que el guió sàpiga elaborar un univers orgànic que vagi més enllà de l’anècdota o la necessitat de respectar una essència. Jungle Cruise també es basa en una atracció, una d’aquestes que et convida a explorar un paisatge feréstec i que acaba estant ple de sorpreses. Doncs aquest és una mica l’esperit de la pel·lícula del català Jaume Collet-Serra, un viatge al cor de l’aventura que no està exempt d’un homenatge als clàssics i que juga a descol·locar-nos amb les seves incursions en el terreny sobrenatural. El film comença amb la científica Lily Houghton buscant, juntament amb el seu germà McGregor, un capità d’embarcació prou temerari com per voler travessar les zones més perilloses de l’Amazones. L’objectiu? Trobar un arbre màgic que té poders curatius i permetria que la ciència avancés com mai. La seva recerca de capità culmina quan coneixen Frank, un home sense por que té al seu càrrec un dels vaixells més peculiars de l’àrea. Malgrat que al principi la relació entre Lily i Frank és força tensa perquè tenen percepcions diferents de la travessia, ambdós hauran d’aprendre a fer pinya quan descobreixen que una altra expedició pretén trobar l’arbre, però amb intencions molt menys honestes.

Amb el seu punt de partida i les dinàmiques entre els seus personatges principals, és impossible no pensar en la primera entrega de The Mummy de Stephen Sommers i la relació entre Brendan Fraser i Rachel Weisz, i més quan aquí també hi ha un germà tirant a sapastre que exerceix de contrapunt humorístic. Sigui com sigui, queda clar que Disney va voler llançar la casa per la finestra des del moment que va fitxar Dwayne Johnson, que justament en els seus inicis va treballar per a la companyia al remake de La montaña embrujada, i Emily Blunt, que va ser l’escollida per ressuscitar una de les icones més estimades de la casa, Mary Poppins. La pel·lícula es nodreix del seu inapel·lable carisma, d’uns espectaculars efectes visuals i, sobretot, del talent de Collet-Serra, cineasta que a les seves múltiples col·laboracions amb Liam Neeson ha demostrat un gran pols narratiu.

El planter de secundaris de Jungle Cruise inclou noms com Jesse Plemons, Edgar Ramirez, Paul Giamatti, Andy Nyman, Veronica Falcón, Sulem Calderon i Jack Whitehall, I atenció a la presència de Dani Rovira i el català Quim Gutiérrez en el repartiment.