Policies en pràctiques porten l'Ajuntament de Figueres als tribunals

Els tres agents de la Guàrdia Urbana en pràctiques han demandat l'Ajuntament de Figueres perquè –tal com es recull en el recurs– des del febrer que no perceben la totalitat de les retribucions corresponents. Segons els demandants, es vulnera el conveni laboral de la plantilla de funcionaris del consistori figuerenc, ja que els últims mesos només han cobrat el sou base (611,31 euros bruts) i reclamen que se'ls pagui la quantitat que han deixat de percebre (6.393,6 euros cadascun).

Els agents van participar a les proves selectives convocades el maig del 2017 –les primeres des del 2011– i van ocupar les tres primeres places de l'oposició. Posteriorment van ingressar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). L'entrada a l'Escola de Policia, situada a Mollet del Vallès, comporta –durant nou mesos– el trasllat temporal de la residència o bé nombrosos desplaçaments.

Durant el període de formació, el conveni estableix que han de gaudir dels «mateixos drets, obligacions i retribucions que la resta de personal». Un punt que s'ha incomplert, segons els demandants.

«A finals d'octubre els tres aspirants es van adonar que no havien cobrat els complements», explica l'advocat de la part demandant, Sergi Fernández. Arran d'això, el sindicat SAP-PL va iniciar les negociacions amb l'Ajuntament de Figueres.

I és que, tal com explica Fernández, els aspirants haurien mantingut una conversa prèviament amb l'Inspector de la Guàrdia Urbana Josep Maria Riera, durant la qual el cap de la policia els hauria assegurat que se'ls aplicaria el conveni i que, per tant, cobrarien totes les retribucions. Els tres agents demandants s'haurien d'incorporar a la plantilla el pròxim mes de juliol.

Sense dret a tot el sou



Arran de les negociacions de la tardor passada, els agents van cobrar el cent per cent de les retribucions fins al gener, però un decret d'alcaldia del passat 10 de gener els comunicava que a partir d'aleshores percebrien només el sou base.

El text resol que els tres agents en pràctiques només poden percebre el sou base amb pagues extraordinàries perquè en el moment de prendre possessió (l'octubre del 2017) no treballaven en cap administració, una condició «imprescindible» per cobrar tot el sou. Però, segons el seu advocat, els aspirants van marxar dels seus respectius llocs de treball –tots tres en ajuntaments– després que l'Inspector els assegurés que se'ls aplicaria el conveni. Va ser aleshores quan van interposar la demanda.

«No hi ha cap conflicte, si el jutge diu que tenen dret a les retribucions, els les pagarem. Jo no soc ningú per negar-los-les», diu el regidor de Recursos Humans, Jordi Masquef. En cas contrari, podrien haver de retornar els diners «de més» que han rebut entre octubre i gener.

Després de les negociacions amb els delegats sindicals Masquef explica que se'n va fer una interpretació «el més favorable possible», però que finalment l'anterior tècnic de recursos humans va comunicar que no era correcta i que, per tant, els agents no només havien de cobrar el sou base, sinó que també havien de retornar «les quantitats indegudament pagades».

En canvi, per la part demandant, l'Ajuntament de Figueres «ha actuat de forma arbitrària (...) en no abonar als demandants el seu salari mensual» i consideren, a més, que n'ha obtingut un «enriquiment injust».

El judici està previst per aquest dimarts i la part demandant ha sol·licitat que es citi a declarar el regidor de Recursos Humans, Jordi Masquef, l'aleshores cap de Recursos Humans, Josep Maria Sais, i el Cap de la Guàrdia Urbana, Josep Maria Riera.

Nova convocatòria d'agents

D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres ha convocat aquest 2018 un total de 6 places d'agent de la Guàrdia Urbana. Tres d'elles corresponen a l'oferta pública del 2017 i tres més del 2018. La primera convocatòria es troba en procés selectiu i els aspirants faran les proves a finals de mes. En les properes setmanes també s'han de convocar les tres restants. La plantilla està formada per 71 agents. Des del 2017 són 10 les noves places de policia (d'oposició lliure i mobilitat horitzontal) que s'han convocat.