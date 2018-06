El vaixell de vela més gran i car del món fondeja a l'Escala

Coincidint amb el casament del magnat Kimbal Musk, germà del propietari de Tesla Motors Elon Musk, a l'Escala ha fondejat avui el Maltese Falcon, el vaixell de vela més car i més gran del món. El seu preu ronda els 90 milions d'euros, tot i que s'ofereix la possibilitat de gaudir-lo pagant un lloguer de 400.000 euros setmanals.



Escalencs i turistes van quedar ahir bocabadats per la presència d'aquest espectacular i impressionant veler de 88 metres d'eslora, una mànega de 13 metres, i que pot arribar a una velocitat de 24,9 nusos (46 km/h).



El Maltese Falcón va ser construït per a Tom Perkins, un milionari nord-americà, per l'empresa italiana Perini en la factoria de Yildiz en Tuzna, Turquia.





An Iconic Sailing Vessel the multi award winning MALTESE FALCON - Perfect for charter across the Med this summer

