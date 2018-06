El germà d'Elon Musk (Tesla) es casa a Empúries amb Obama i Will Smith com a convidats

Kimbal Musk, germà del multimilionari Elon Musk (propietari de Tesla, Space X i SolarCity), es casa a quest cap de setmana a Empúries. Entre els convidats, a banda de la família Musk, hi ha l'expresident dels EUA Barack Obama o l'actor Will Smith, assegura Catalunya Ràdio. El casament, pel que van demanar permís a l'ajuntament de l'Escala, s'ha organitzat amb molt secretisme.

L'enllaç ha trasbalsat l'entorn del jaciment d'Empúries i el seu entorn. Durant aquest divendres, hi ha restriccions per arribar a Sant Martí d'Empúries, mentre que demà es prohibirà l'accés a les ruïnes greco-romanes a partir de les 5 de la tarda.

Fonts del despartament de Cultura han confirmat que al jaciment d'Empúries s'hi farà un casament i que, per "qüestions de seguretat" vinculades a "un complex muntatge de carpes" s'ha decidit avançar l'horari de tancament del recinte. Les mateixes fonts expliquen que és habitual que l'espai on es farà aquesta boda es llogui per altres esdeveniments, per exemple per anuncis publicitaris.