Dos veïns de Portbou, acusats d'odi per penjar fotos dels jutges de La Manada

Dos veïns de Portbou han acabat denunciats per un delictes d'odi després de penjar una quinzena de cartells amb la foto dels tres jutges del cas de La Manada –els condemnats per abusar sexualment d'una noia en uns Sanfermines– acusant-los de ser «còmplices» de la violació.

Segons va avançar Ràdio Girona-Cadena Ser, l'advocat dels afectats, Oriol Hernández, explica que un particular va alertar els Mossos d'Esquadra de la situació. La policia hi va enviar una patrulla i van acabar denunciant els responsables. Tots dos estaven citats a declarar a la comissaria de Figueres entre ahir i avui però es van acollir al dret a no declarar. En aquest context, Hernández considera que la denúncia «no té cap recorregut» perquè «no atempta contra cap minoria vulnerable».

En aquesta línia, l'advocat critica l'actuació dels Mossos als que, segons l'emissora de ràdio, acusa de «traslladar por a la gent i no emparar la llibertat d'expressió». Les diligències es trametran ara a la Fiscalia, que haurà de decidir si demana l'arxiu o no. L'advocat ja ha avançat que si la Fiscalia ho demana, s'hi sumaran i que, si no ho fa, ho demanarà ell. Diumenge passat, precisament, transcendia la notícia que un dels integrants de La Manada, José Ángel Prenda, conegut com El Prenda, havia passat el cap de setmana de festa a Eivissa. Això va motivar les crítiques de Podem, formació que lamentava que el condemat pogués passar un cap de setmana d'oci «tot i les dades aclaparants en contra seva».