La confraria de pescadors del Port de la Selva crea la marca «Gamba del Cap de Creus»

La confraria de pescadors del Port de la Selva (Alt Empordà) han creat la marca 'Gamba del Cap de Creus'. Per celebrar-ho, el col·lectiu va organitzar aquest dijous la primera jornada dedicada a aquest producte amb una degustació a Cala Prona. L'acte tenia com a objectiu fomentar i promocionar la marca de garantia de productes de la zona amb la gamba vermella com a protagonista. Enguany, a més, la confraria s'ha adherit al col·lectiu Girona Excel·lent i ha estrenat un nou obrador que els permetrà ampliar la seva oferta de productes propis. L'acte es va iniciar amb la presentació de l'obrador i un recorregut pel litoral que va culminar amb el tast a l'antiga barraca de pescadors.