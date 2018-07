Desallotgen inquilins acampats a l'edifici clausurat d'Empuriabrava

L'Ajuntament va haver d'obligar a retirar les tendes de campanya que alguns dels residents a l'edifici clausurat d'Empuriabrava havien instal·lat a l'exterior de l'edifici. Es manté la vigilància perquè no s'hi accedeixi pel mal estat de les instal·lacions elèctriques. Endesa ja ha comunicat a la comunitat de propietaris quins són els desperfectes a solventar i no es tornarà la llum a l'edifici fins que no es disposi de totes les certificacions correctes. Es van trobar 22 connexions il·legals a pisos.

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries amb una ordre judicial va clausurar dijous l'edifici, el Santo Domingo 2, amb més d'una quarantena de pisos. Continua precintat i no s'hi permet l'accés.

Al bloc hi havia persones amb contractes de lloguer, propietaris i també ocupacions il·legals a divuit pisos, segons l'Ajuntament, que ha donat allotjament a cinc famílies.

Alguns dels que hi residien van optar divendres passat per instal·lar-se a les portes de l'edifici amb tendes de campanya que van ser retirades per part de la Policia Local, segons ha informat l'Ajuntament, perquè no està permesa l'acampada a la via pública. A més, es van fent controls i seguiment.

La companyia Endesa ha informat que va restringir el servei elèctric a tot l'edifici el 15 de juny en detectar que existia un risc per a la seguretat per la situació de les connexions elèctriques, tant les generals de l'edifici com les dels habitatges. En 22 dels pisos es van trobar connexions il·legals.

La companyia té constància que els propietaris ja s'han fet càrrec de la situació i s'ha començat a treballar en les reparacions. Quan s'entregui el certificat de l'instal·lador que garanteixi que està en condicions, es tornarà la llum, ha informat la companyia.

L'Ajuntament ha explicat que una vegada la comunitat hagi reparat la part comunitària, la companyia haurà d'anar pis per pis per instal·lar els comptadors i comprovar que estiguin en condicions.

Fins llavors, cap de les dues parts té previst permetre l'accés a l'edifici.

Castelló d'Empúries té un important problema d'ocupacions il·legals, sobretot a Empuriabrava. Aquest era un dels edificis amb una elevada concentració d'ocupes. Va caldre un important reforç policial per desallotjar el conjunt de l'edifici.