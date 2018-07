El Terra de Trobadors de Castelló programa més de 200 activitats

El XXVIII Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de setembre amb més de dues-centes activitats per a tots els públics. Companyies d'arreu d'Europa han escollit el festival per presentar noves produccions.

Els organitzadors esperen superar la xifra de 42.000 visitants que van passar per la darrera edició. La temàtica girarà enguany entorn el comte Ponç Hug IV d'Empúries, el comte trobador.

Entre 1277 i 1313 va destacar per iniciar (el 1279) la construcció del Pont Nou i lluitar contra la invasió francesa del 1285 durant la qual va salvar personalment el rei Pere II el Gran, i de la qual es podrà veure una recreació a la platja de Castelló el dia 1 de setembre.

És el tastet del Terra de Trobadors que com en les passades edicions comptarà amb activitats per a tots els públics. Els espectacles a peu de carrer com tornejos, concerts, obres de teatre o xous de foc i malabars.

En la vessant cultural hi haurà, per exemple, el Cicle de Conferencies Miquel Pujol o els concerts del Cicle de música medieval So de Lonh.

A tota la programació contractada s'hi suma la que porten a terme la vintena d'entitats del poble que es mobilitzen, tant per dur a terme alguns dels espectacles com per donar servei al certamen.

La regidora de Cultura, Margarita Gelabert, ha explicat que a banda de dedicar-se al comte trobador, aquesta edició formarà part de l'anomenat Any Carles Fages de Climent 2018, que se celebra arreu del país, ja que l'escriptor està considerat «el darrer trobador». S'hi dedicaran diferents actes, a banda de les exposicions Carles Fages de Climent. L'arcàdia empordanesa al Museu d'Història Medieval de Castelló d'Empúries, i Els articles de Fages de Climent a la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués.



Recuperarà l'animació al Bordell

En el seu afany habitual de recobrament d'espais històrics del municipi enguany recuperarà l'animació històrica del Bordell, en la seva ubicació original i situat al carrer Almogàvers cantonada carrer de la Verge; i permetrà l'accés inèdit fins ara (ja que és de propietat privada) a la Sinagoga Medieval.

Pel que fa als noms propis, tal com ha explicat Isaac Morera, director artístic del certamen, destaca «el Gran Concert que oferirà la formació alemanya Corvus Corax, considerada la més potent i icònica de les bandes de música neomedieval del món; les sempre espectaculars i multitudinàries lluites d'Alma Cubrae; el misteriós espectacle nocturn de foc d'Excalibur; els combats de Despertaferro; els Arquers del Comtat, els habituals Els Berros de la Cort, entre molts altres. Dansa, teatre i màgia.



Mercat amb més de cent parades

A més, i com sempre, Terra de Trobadors encunyarà la seva pròpia moneda, que es podrà utilitzar per comprar al tradicional mercat medieval, un dels actes principals. El mercat comptarà amb un centenar de parades i es reorganitzarà per incrementar les demostracions d'oficis.