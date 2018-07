ERC de Figueres critica que es vulgui llogar l'antic camp de futbol

ERC de Figueres ha denunciat que l´equip de govern ha decidit llogar el camp de futbol per 47.800 euros l´any, 3.890 euros mensuals, una opció de compra i invertir-hi 93.500 euros. Creuen que es repeteix el cas del local del carrer Sant Pau que es va estar anys buit. Els republicans posen de manifest que l´antic camp de futbol era un dels set solars inclosos en el projecte d´aprofitament de solars buits amb acords amb els propietaris com compensacions a l´Impost de Béns Immobles (IBI).

Els terrenys formaven part d´un dels set projectes inclosos a la Comissió d´Espais Buits que presideix justament la regidora republicana Agnès Lladó. Es treballa per convertir espais buits en aparcaments o parcs o altres usos després d´arribar a acords amb els propietaris.

Ara, però, l´Ajuntament ha optat per una fórmula que «tira per terra les propostes de dinamitzar solars buits i generar nous aparcaments».

Lladó ha manifestat que «de sobte ens trobem amb aquest projecte, sense tractar-ho a la comissió» i que considera que «estem davant d´un cas Bingo 2» en referència al local del carrer Sant Pau.

L´acord d´ERC i el govern preveia crear partides de 40.000 i 50.000 euros per a aquests projectes durant el 2017 i 2018. Ara creuen que «han dinamitat aquesta proposta» per generar aparcaments gratuïts a tots els bar­ris. El grup assegura que hi ha una partida, s´ha treballat en els projectes però el govern no els ha volgut executar. «Ara amb el lloguer del camp de futbol poden crear un precent molt perillós», adverteixen.

Lladó ha informat que ha convocat la Comissió per a dilluns vinent.

La proposta del projecte d´aparcament a l´antic camp de futbol s´ha portat a la comissió informativa celebrada divendres a l´Ajuntament. Segons ERC, tots els grups, excepte el PDeCat han decidit que no hi donaran suport. Demanen al govern que s´ho replantegi i torni a la fórmula inicial acordada per tots plegats, reflexiona Lladó.

El govern ho nega

El regidor del Govern, Francesc Cruanyes, diu que l´afirmacó que es deixen les propostes sobre la taula és falsa.

Posa de manifest que ja saben les dificultats administratives per compensar els propietaris i coneix la tasca que s´està fent des dels serveis tècnics. Considera que les crítiques són per les ànsies preelectorals i anuncia que no assistirà a la comissió.