L'Escala comprarà 33 hectàrees de Vilanera i estudia fer-hi un centre d'interpretació

L'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà) ha tancat un acord per comprar 33 hectàrees del sector de Vilanera i convertir l'espai en un centre d'interpretació dels parcs naturals i del patrimoni cultural i arqueològic. El consistori destinarà 180.000 euros de romanent de tresoreria a l'adquisició d'aquests terrenys d'alt valor paisatgístic on fa poc més de 15 anys es volia aixecar un camp de golf i una urbanització amb més de 320 habitatges. La compra inclou l'espai que va des de la zona industrial de la carretera de Bellcaire fins a la d'Albons i que actua de connector biològic entre els parc naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. L'alcalde del municipi, Víctor Puga, ha assegurat que la compra culmina un "periple llarg" de lluita ecologista i de l'Escala per "apostar per un model sostenible de desenvolupament". Per la seva banda, la representant de Salvem l'Empordà, Marta Ball-llosera, ha afirmat que "Vilanera és la crònica d'un encert que fa molts anys que dura" i ha dit que ara s'inicia una nova "etapa" en la qual s'ha de configurar què es fa en aquest espai.