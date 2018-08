Alliberen a Empuriabrava un nadó i la seva mare, a qui feien prostituir

La Policia Nacional ha alliberat a Empuriabrava una jove de 21 anys, a qui havien obligat a prostituir-se a la Jonquera, i al seu nadó de set mesos. La proxenta, que ha estat detinguda, la va fer treballar de prostituta a un club durant tres mesos per pagar les despeses que li ocasionava.

Actualment, la noia treballava com a empleada de la llar i també de cuidadora de la filla de la detinguda. Tot això, segons la policia, sense contracte, sense cobrar res i a més ho feia en situació de gairebé exclavitud i sotmesa a un gran control. De fet, la víctima no podia sortir gairebé mai i vivia sota amenaces dirigides a ella i la seva filla. La víctima havia estat contractada quan estava embarassada com a empleada de la llar per la detinguda, una dona de 37 anys amb nacionalitat espanyola i origen equatorià que el 28 de juliol va ser detinguda durant l'operació policial feta a Empuriabrava. La jove va ser obligada per aquesta a exercir la prostitució, un cop va tenir la criatura, per compensar les despeses que li ocasionava en ser acollida al seu domicili. Als tres mesos, la jove va començar a patir atacs d'ansietat, fet que va provocar que actualment treballés de nou com a assistenta domèstica i cuidadora de la filla de tres anys de la seva explotadora sense contracte, sense cap sou i sotmesa a un gran control personal.



Oferta de feina a Internet

Tot el cas va començar a partir d'informacions per part d'una persona que es va dirigir a la Policia Nacional per explicar el captiveri que viva la jove, un dia que va poder sortir de la casa d'Empuriabrava. A partir d'aquí, els investigadors van iniciar un operatiu que va aconseguir que els agents s'entrevistessin amb la jove centreamericana de 21 anys. Els va confirmar que estava sent sotmesa a una situació de gairebé esclavitud i que havia estat obligada a exercir la prostitució durant tres mesos, contra la seva voluntat, per la dona que l'acollia a seu domicili. Segons va relatar, havia arribat a Espanya durant l'any 2016 a la recerca d'una vida millor ja que havia hagut de fugir del seu país per qüestions familiars. Després de realitzar diversos treballs esporàdics, es va quedar embarassada fruit d'una breu relació sentimental i no tenia feina.

Per mitjà d'Internet, va començar a buscar feina i va contactar amb la detinguda, que li va oferir fer tasques domèstiques en el seu domicili, en qualitat d'interna, a canvi de 500 euros mensuals. Una quantitat però que al final només va cobrar el primer mes.



Amenaces i coaccions

Un cop va tenir la criatura, la proxeneta la va pressionar perquè exercís la prostitució en un club de la Jonquera per guanyar diners per cobrir el seu manteniment i el del nadó.

Per pressionar-la i davant les reiterades negatives de la jove a exercir la prostiució, la dona l'amenaçava que la denunciaria a la policia per la seva situació administrativa irregular. Un fet que, segons li deia la detinguda, suposaria que al final pogués acabar deportada i que li traiessin la seva filla.Durant els tres mesos que va ser obligada a exercir al club, la proxeneta la sotmetia a un estricte control i es quedava amb tots els diners dels serveis sexuals. Passat aquest temps, la jove va començar a patir atacs d'ansietat, la qual cosa va provocar que els serveis disminuïssin, quan en feia quatre o cinc cada dia. Per aquest motiu, la seva explotadora sexual i laboral la va recloure en el seu domicili d'Empuriabrava i li va encarregar fer altra vegada tasques domèstiques i també de cuidadora de la seva filla de tres anys. Tot això sense contracte i sense abonar-li cap quantitat econòmica. Paral·lelament, la jove era sotmesa a un gran control de la seva vida. Per exemple, la dona no li permetia sortir al carrer llevat d'excepcions comptades i sota permanents amenaces cap a ella i al seu nadó. La detinguda, a qui se li imputen presumptes delictes de tràfic d'éssers humans i contra els drets dels treballadors, va ser posada a disposició de l'autoritat judicial, que va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici.

La investigació ha estat desenvolupada per agents del Grup III de la UCRIF de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona de la Policia Nacional.