Figueres aportarà 171.000 € al Museu del Joguet en tres anys

L'Ajuntament de Figueres aportarà 171.000 euros al Museu del Joguet de Figueres en els propers tres anys. Es tracta del 46% de l'activitat subvencionada.

El conveni permet la continuïtat de la col·laboració amb la Fundació Museu del Joguet de Catalunya a Figueres per al període 2018-2020 en el marc del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel Ple de l'Ajuntament el novembre de 2017, que regula les subvencions que el consistori atorga a entitats i esdeveniments i constitueix un instrument de transparència.

El conveni signat aquesta setmana per l'alcaldessa, Marta Felip, i el director del Museu del Joguet, Josep Maria Joan, té en compte l'aportació econòmica per part de l'Ajuntament de 171.000 euros. D'acord amb el pressupost presentat per la Fundació del Museu del Joguet, que ascendeix als 371.750,00 euros, ha informat l'Ajuntament, la subvenció que s'atorga correspon al 46% de l'activitat subvencionada.

Felip es mostra satisfeta de poder garantir la col·laboració amb el Museu del Joguet de Catalunya, un espai cultural que contribueix a «l'enriquiment cultural, educatiu i de promoció turística i econòmica de la ciutat i de tota la comarca».