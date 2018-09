Preocupació a Portbou per la ineficàcia de les gàbies per capturar els senglars

Preocupaciķ a Portbou per la ineficācia de les gābies per capturar els senglars

La presència de senglars que baixen de la muntanya fins el nucli de Portbou ha generat des de fa temps l'expectació de veïns i visitants. Però més enllà de la curiositat ciutadana, l'Ajuntament està preocupat pel perill que suposa la presència d'animals salvatges tan a prop de la zona habitada.

Són tres femelles que des de principis d'any s'acosten fins al poble, però ara han criat i la població de senglars ha augmentat. L'Ajuntament va intentar capturar-los amb una gàbia situada a la part baixa de la muntanya, però el mètode no ha donat els resultats esperats. «Ens hem trobat que hi ha gent que els alliberen un cop són dins la gàbia», explica l'alcalde accidental Trino Martínez. Segons ha assegurat, es va aconseguir capturar una truja amb les cries, però algú els va alliberar. De fet, l'Ajuntament assenyala directament la mà humana com a corresponsable que els senglars s'hagin acostumat a baixar fins al poble. «El problema és que la gent els dona menjar perquè els fan gràcia, però no s'ha d'oblidar que són animals salvatges», insisteix.Des del consistori diuen haver fet un comunicat als veïns instant-los a deixar d'alimentar els senglars, però de moment la problemàtica no s'ha resolt i els exemplars van creixent. La preocupació de l'Ajuntament s'ha anat incrementant en les darreres setmanes, tot i que de moment no hi ha hagut cap incident violent. Però és precisament això el que tem Martínez. «Acostar-se tant a un animal salvatge és perillós», subratlla.



Dins del cementiri

Tenen constància que han entrat també al cementiri i la preocupació creix per la possibilitat que algú es vegi sorprès per l'animal.

Ara confien que un cop iniciada la temporada de caça, es faci una batuda per empènyer-los cap a la muntanya. L'alcalde accidental diu que tenen identificats quatre focus on els senglars acostumen a barrejar-se amb les persones. «Fins i tot un dia es passejaven al costat d'una gent que prenien una cervesa en un bar», recorda amb preocupació. Per a Martínez, es tracta d'un «problema complex», per l'expectació que genera entre els veïns, que s'aturen a fer-los fotografies i vídeos. L'Ajuntament de Portbou fa temps que intenta capturar-los i la preocupació per la proximitat dels porcs senglars amb els ciutadans va en augment. En un dels darrers episodis s'hi van concentrar fins a un centenar de persones al seu voltant. Fins i tot se'ls ha vist baixant fins a la platja per refrescar-se.