Francesc Cruanyes renuncia a l'alcaldia de Figueres i facilita el relleu a Masquef

El primer tinent d'alcalde de Figueres, Francesc Cruanyes, tanca la disputa pel relleu de Marta Felip un cop dimiteixi. En una compareixença ahir a la tarda, Cruanyes va anunciar la seva renúncia a ser alcalde de la ciutat, sense marxar de l'equip de govern del PDeCAT. La seva decisió aplana el terreny perquè Jordi Masquef sigui investit alcalde, un cop Marta Felip formalitzi la dimissió.

Francesc Cruanyes ha pres la decisió «en les últimes hores» perquè no ha aconseguit la «confiança sòlida» dels seus companys de govern. «Amb les mans al cor i els peus a terra, jo no vull ser alcalde si no compto amb la confiança de la majoria del consistori, començant pel mateix equip de govern. I no és el cas», va sentenciar Cruanyes. El regidor, però, no ha deixat el govern per «responsabilitat amb les àrees amb què estic compromès» i continuarà formant part de l'executiu local. Ahir a la tarda va comunicar la renúncia a l'alcaldessa Marta Felip i a Jordi Masquef, número quatre de la candidatura del PDeCAT i alcaldable a les properes municipals.

El partit havia defensat els darrers mesos que el substitut de Felip coincidís amb l'alcaldable del partit, una responsabilitat que requeia en Masquef. Una voluntat que topava amb Cruanyes. Però finalment ha posat la seva renúncia sobre la taula. I ho ha fet després que un dels seus companys de govern, el regidor Quim Felip, advertís en una reunió interna que votaria en contra de la investidura de Francesc Cruanyes.

«En cap moment han intentat comprar la meva renúncia i no cal dir que jo tampoc m'hi hagués prestat», insistia. És més, recentment, havia arribat «a punts d'entesa» amb Jordi Masquef sobre el futur de l'alcaldia. Uns acords que no ha especificat, i ha deixat en mans de Masquef la voluntat de fer-los públics. A més, Cruanyes ha assegurat que mai ha vist Jordi Masquef com un «adversari» ni com un «rival», i que mantenen una relació «cordial, franca i honesta». En aquest sentit, ha dit que les diferències «mai han estat tan insalvables com algú les ha volgut presentar».

«Li he dit que podia comptar amb mi si resultava investit alcalde», ha dit Cruanyes, en referència a la conversa mantinguda amb Masquef, i també ha assegurat que continuarà treballant amb les àrees municipals amb què està «compromès», per una qüestió de responsabilitat. «No contemplo cap altre escenari», ha conclòs.

El regidor ha recordat el tuit que va fer el passat 3 de juny, poc després que es fes públic que Marta Felip es convertia en la nova secretària general d'Empresa i Coneixement. Aleshores deia que no contemplava cap altre escenari que el «d'assumir l'alcaldia i contribuir a la governabilitat de la ciutat». Un posicionament que diu haver mantingut els darrers mesos perquè creia que la seva condició d'independent podia garantir un final de mandat «constructiu, pacífic i plural». És més, Cruanyes es va mostrar confiat que generaria simpaties entre l'oposició i ha reconegut haver mantingut converses amb altres grups «afins». L'independent ha dit haver pres la decisió basant-se en el sentit de la responsabilitat, i és que sobre la taula hi havia diverses opcions, com deixar l'acta de regidor o bé convertir-se en no adscrit i deixar l'equip de govern amb només quatre regidors. Una situació que hagués desencadenat una segona crisi de govern. Pel que fa al seu futur en el món de la política, no ha avançat si es presentarà a alguna altra llista a les eleccions municipals del 2019, malgrat que ja hi ha qui el situa dins la Crida de Carles Puigdemont.



«Via lliure» a la dimissió

Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Felip ha agraït «el gest de generositat» de Francesc Cruanyes. L'encara cap del govern figuerenc ha qualificat de «responsable» la decisió presa pel regidor i ha subratllat que ara hi ha «via lliure per a la meva renúncia com a alcaldessa i per a la possible investidura de Jordi Masquef». Un cop Felip presenti la renúncia al càrrec, s'obrirà un període de deu dies per convocar un ple municipal. Després s'obrirà un nou període de deu dies més per convocar el ple d'investidura en el qual Cruanyes renunciaria i Masquef es convertiria en alcalde, segons fonts citades per l'ACN.