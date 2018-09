Figueres ultima la reforma del nucli antic

El carrer Ample de Figueres, a punt per les obres

El carrer Ample de Figueres, a punt per les obres Conxi Molons

Les obres avancen al centre de Figueres i, paral·lelament, l´Ajuntament acaba d´adjudicar la darrera reforma inclosa en el Pla de Barris del centre històric: la transformació del carrer Ample. Les obres s´han adjudicat a la baixa per valor de 723.580 euros a l´empresa Otxandiano Empresarial SAU, i era l´única intervenció pendent per completar la dignificació del nucli antic.

El termini d´execució és de 6 mesos, tal com es recull al projecte d´obres i el pressupost de la licitació ascendia fins al milió d´euros. Finalment s´ha adjudicat per un preu inferior.

La reurbanització del carrer Ample tancarà el cercle d´obres al centre històric iniciat amb el carrer Barceloneta i completarà el rentat de cara del nucli antic. El projete inclou la renovació del paviment, clavegueram i enllumenat.

Les obres del carrer Ample, però, no podran optar a la totalitat de la subvenció de la Generalitat. Estan incloses al Pla de Barris i l´ens autonòmic en finançava el 50% del cost d´execució, però el termini per justificar-les finalitza el desembre d´enguany. L´Ajuntament n´és conscient, i només podran rebre l´ajut pels treballs que es puguin justificar a temps. La resta, s´haurà d´assumir amb inversió municipal.

La transformació serà en plataforma única i busca la recuperació de l´espai públic per als vianants, suprimint la funció de «carrer-garatge i restringint al màxim possible l´ús per al trànsit motoritzat», recull el projecte d´obra.

El carrer Ample discorre paral·lel a l´emblemàtic edifici del Casino Menestral i desemboca davant la casa natal de Salvador Dalí, que es vol museïtzar. La seva dignificació permetrà també posar en valor l´entorn arquitectònic.



Obres a contra rellotge

D´altra banda, l´Ajuntament està executant simultàniament altres reurbanitzacions emmarcades en el pla de barris i amb el mateix objectiu: dignificar el centre de Figueres i fer-lo atractiu per als vianants. Però l´execució té el temps en contra si es vol optar a la subvenció de la Generalitat.

S´estan ultimant els treballs del carrer Barceloneta, que ja està obert al trànsit, i dilluns es va iniciar la pavimentació amb pedra de l´últim tram del carrer de la Jonquera. En aquest darrer cas, s´hi restringirà la circulació, a excepció dels vehicles que accedeixin al pàrquing, mentre durin les obres. A més, també avança la reurbanització del tram final dels carrers Peralada i rec Arnau. Aquests darrers treballs s´espera que s´enllesteixin a temps per poder acollir-se a la subvenció.

Un cop hagi finalitzat aquesta primera transformació del centre històric a l´antic barri vell gironí, s´espera que el centre de Figueres es converteixi en un pol atractiu per als vianants. La reurbanització ha seguit l´exemple del carrer Muralla i la plaça de les Patates, que després de les obres s´ha revitalitzat i hi han obert nous establiments.

En un futur es farà el salt a l´altre sector de la Rambla per actuar en el carrer Sant Pau, entre d´altres. Al respecte, ja s´han iniciat els tràmits per impulsar aquesta transformació. L´última junta de govern local de divendres passat va aprovar inicialment l´Estudi específic per precisar la intervenció en els números 4 i 6 del carrer Sant Pau en el Pla Especial del Centre Històric.