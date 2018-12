Cop policial contra la prostitució i el tràfic de dones a la Jonquera

Macrooperació de la Guàrdia Civil amb epicentre a la Jonquera contra la prostitució i el tràfic de persones. L'operatiu es va fer ahir simultàniament entre Catalunya i la Comunitat Valenciana amb l'objectiu principal de desmantellar una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans per a l'explotació sexual i que compta amb ramificacions internacionals. Per tal de fer detencions en punts de l'estranger, es van dictar també ordres de recerca contra alguns membres de la banda. El cas es troba sota secret de sumari.

Els agents van detenir quinze persones en el marc de l'operatiu policial. A més d'arrestar els presumptes proxenetes, els agents van aconseguir alliberar una quinzena de víctimes de l'explotació sexual, dones a qui enganyava aquesta banda criminal. Segons fonts policials, els proxenetes les enredaven i després les explotaven sexualment a través de la pràctica de la prostitució a l'Empordà i València.

A la Jonquera, el gran operatiu va començar pels volts de tres quarts de set del matí desplegant desenes d'agents sobre el terreny pels diversos punts d'interès. Es van fer entrades i escorcolls simultanis en diversos pisos de la localitat i un helicòpter del cos policial va sobrevolar la població. En total, es van realitzar entrades a vuit domicilis, quatre d'ells a la Jonquera i quatre més a València.

En el cas de la localitat empordanesa, els pisos on va entrar la policia es localitzen als carrers Pont, Miquel Martí i Pol i Lluís Companys. El punt amb més presència policial va ser el darrer. Es va actuar en un edifici a tocar del polèmic bloc de pisos ocupats que ha generat controvèrsia els últims temps per la presència de delinqüents reincidents. En aquest punt hi havia al matí prop de 15 furgonetes i agents de paisà. També es van fer registres en un aparcament del municipi.

Durant el matí es van veure sortir algunes noies dels domicilis escorcollats, els detinguts i la Guàrdia Civil, amb material comissat. En l'operació hi van participar agents de paisà i de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil de Madrid i la de membres de la comandància de Girona.



Conegut pels veïns

Els resultats d'aquest operatiu seran d'abast internacional, ja que la banda compta amb ramificacions. De fet, la policia no dona per tancada la investigació i preveu que hi hagi noves detencions a Romania, Portugal i Alemanya. Per als veïns de la Jonquera no és nou que en aquests domicilis hi resideixen persones vinculades al món de la prostitució. Segons testimonis, en alguns dels pisos inspeccionats hi viuen proxenetes des de fa anys. El fet que es tracti de màfies genera por entre els residents.