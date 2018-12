Dispositiu contra el frau per acabar amb l'ocupació en un bloc de pisos a Figueres

L'Ajuntament de Figueres amb la Guàrdia Urbana i els tècnics de companyies de subministrament de llum, gas i aigua estan portant a terme un dispositiu de control de frau en un bloc que pateix ocupacions il·legals en pisos des de fa anys .S'ha detectat 1 frau d'aigua i 12 fraus de llum. Els serveis han precintat els comptadors per evitar nous fraus.

Els habitatges estan situats al carrer Cuixart en un edifici que havia arribat a estar tot ocupat. En aquest moment hi ha diversos pisos. Per això, segons fonts municipals, es porten a terme controls per detectar i retirar les connexions il·legals a les xarxes de subministrament.

La mesura serveix per dissuadir de noves ocupacions i que les persones que l'ocupen il·legalment marxin.

Els tècnics que han començat a treballar a primera hora del matí s'espera que retirin les connexions il·legals.



Nous talls al Culubret

D'altra banda, al barri del Culubret es van produir ahir nous talls de llum en el subministrament elèctric. La situació no és nova però en les darreres setmanes se n'han produït diversos. La Guàrdia Urbana reforça el patrullatge per a garantir la seguretat.