Enxampen un home venent droga al carrer a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han enganxat in fraganti un camell venent droga al carrer, a la Jonquera. El venedor ha quedat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Es tracta d'un veí de la Jonquera, de 43 anys i nacionalitat marroquina. Els fets es remunten al divendres passat, 23 de novembre, pels volts de les cinc de la tarda, mentre agents de la comissaria de la Jonquera duien a terme un dispositiu per prevenir el tràfic de drogues.

Mentre efectuaven aquesta vigilància amb un vehicle de paisà van veure com un home estava comerciant presumptament amb substàncies estupefaents.

Concretament van veure com un home feia senyals a un altre home al carrer Jesús Mercader de la població de la Jonquera. Els agents van veure com aquestes dues persones feien un intercanvi i després se separaven.

Els agents van aturar un dels homes, el presumpte comprador, i en l'escorcoll li van localitzar, dins d'una bota, una bosseta de plàstic transparent, i a l'interior, diversos cabdells de marihuana. Poc després els agents van detenir, al carrer Major, el venedor de les substàncies estupefaents per un delicte contra la salut pública.

El detingut, que compta amb antecedents policials, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Els problemes amb el tràfic de droga no són nous a la Jonquera i els veïns es van constituir en una plataforma ciutadana per posar-hi fre.