La nova depuradora de Maçanet de Cabrenys costarà 3,8 milions

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública el projecte per a millorar el sanejament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà. El projecte inclou la construcció d'una planta depuradora i els col·lectors en alta per sanejar les aigües residuals del nucli de la Casanova.

Les actuacions previstes, que contemplen una inversió de 3,8 milions d'euros, consistiran en la construcció d'un col·lector general i d'una depuradora biològica amb aeració prolongada amb reducció de nutrients, que també disposarà d'un pou de gruixuts, d'un pretractament i d'un sistema de rizocompostatge per tractar els fangs generats.

El col·lector en alta, encarregat de recollir les aigües residuals del nucli de la Casanova i transportar-los fins a la planta, transcorrerà de manera paral·lela a la riera de Fraussa. El projecte estarà a informació pública fins a finals de desembre i es podrà consultar presencialment a les seus de l'ACA de Barcelona i Girona, a l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i també per via telemàtica.

Fins ara les aigües residuals s'aboquen a la conca de la Muga i acaben al pantà de Darnius-Boadella, que alimenta d'aigua per beure la comarca.