Aquesta residència situada al centre de Girona ho té tot: confort, activitats i serveis per la gent gran

L’envelliment és un dels majors reptes que s’hauran d’encarar en els pròxims anys. El 18% de la població de Girona té més de 65 anys i, si res canvia, a mitjans del segle aquesta xifra es preveu que arribi al 30%. L’envelliment actiu i assegurar una atenció centrada en la persona són dos factors claus per oferir una vida digna a aquest col·lectiu. En aquest sentit, les residències i els centres de dia han esdevingut dos recursos eficients que ho garanteixen.

Les residències i centres de dia com Can Regàs juguen un paper clau en l’envelliment. Mònica Soley, sòcia-directora de Can Regàs, explica els aspectes claus en l’atenció de la persona: “La nostra missió és promocionar i fomentar el benestar físic, cognitiu i emocional dels residents i de les seves famílies per tal que tinguin la millor qualitat de vida possible”.

En aquest sentit, Soley destaca que des de les residències es treballa per cobrir necessitats emocionals, socials i del dia a dia. "Es treballa de manera interdisciplinària per tal de dotar de les eines necessàries des de tots els vessants per garantir al màxim el seu benestar i abordar totes les seves necessitats. Des de la residència i centre de dia es crea en tot moment un entorn en què s’afavoreix la participació activa dels residents", apunta.

El centre compta amb tota mena d'espais pel màxim confort dels seus residents / Cedida

Residència i centre de dia al centre de Girona

Can Regàs està situada al barri de Santa Eugènia i a pocs metres del parc de la Devesa. En l’actualitat disposa de 48 places de residència i una vintena de centres de dia. “Som una residència i centre de dia familiar. Els nostres valors són cuidar, acompanyar i compartir. El compromís de Can Regàs és oferir als residents el major grau de benestar i confort, de manera personalitzada. S’intenta crear vincles de confiança entre els residents, els familiars i l’equip professional”, apunta Soley.

Per aquest motiu, Can Regàs disposa d’un equip amb una dilatada experiència en el camp dels serveis assistencials format per un metge, infermer, fisioterapeuta, psicòleg, treballador social i auxiliars de geriatria amb una llarga trajectòria en l’àmbit de l’atenció a la gent gran. “Atenem la gent gran com ens agradaria que ens cuidessin a nosaltres: amb el màxim respecte i vocació de servei”, assegura la sòcia-directora de la residència gironina, i afegeix que “la nostra prioritat o raó de fer és fer el més feliç possible l’estada amb nosaltres”.

Can Regàs disposa de totes les comoditats per a la gent gran / Cedida

Els espais de Can Regàs

La residència gironina ofereix unes instal·lacions que cerquen oferir el màxim confort als seus residents. Can Regàs disposa de totes les comoditats per a la gent gran en un espai agradable i que cuida tots els detalls.

Can Regàs disposa de 27 habitacions, entre individuals i dobles, dissenyades amb la màxima comoditat i adaptades a les necessitats dels residents. Els espais de convivència tenen un aspecte de confort que fa sentir com a casa. La residència gironina ha cuidat els detalls al màxim per tal de potenciar les capacitats cognitives i fomentar les relacions interpersonals. Disposa de dues sales d'estar, una d'elles amb televisió, i l'altra amb una zona de descans i jocs de taula. Des d'aquesta última hi ha una sortida a una terrassa exterior amb dos horts urbans i plantes terapèutiques que els mateixos residents cuiden.

Les habitacions estan adaptades a les necessitats dels residents / Cedida

La cuina de Can Regàs

Un dels trets distintius de Can Regàs és la seva cuina. L’alimentació juga un paper clau en la vida dels residents. La residència gironina cuida i s’adapta a totes les dietes, sense renunciar al plaer de gaudir d’un bon àpat. Treballen amb productes de proximitat i de qualitat amb la supervisió del nutricionista de l’equip.

De fet, el centre dona tanta rellevància a l’alimentació que participa activament en cites gastronòmiques com La Setmana Gastronòmica de Girona, les Fires de Sant Narcís o les Jornades de Cuina de Tardor adaptant els seus plats. L’any 2018, per exemple, les Cuineres de Salt van oferir un ‘show cooking’ amb residents durant la quarta Setmana Gastronòmica del centre.

Els serveis de Can Regàs

Can Regàs disposa d’una atenció personalitzada durant les 24 hores del dia i amb l’objectiu que el resident se senti com a casa. L’equip vetlla en tot moment per l’estat de salut dels residents i, a més dels serveis ja mencionats com la cuina o les instal·lacions, la residència gironina ofereix:

Suport Psicològic

Fisioteràpia

Activitats per a potenciar les capacitats cognitives i fomentar relacions interpersonals

Tallers, animació i sortides programades

Servei de Bugaderia

Gestió d’ajudes tècniques

Servei Religiós

Els residents poden gaudir d'activitats en comunitat al centre / Cedida

Envelliment actiu a Can Regàs

Un dels reptes de la societat respecte a l’envelliment és mantenir la participació i assegurar l’activitat de les persones grans. Per aquest motiu, a Can Regàs participen en diferents accions. Es fan col·laboracions amb diferents escoles de la ciutat de Girona, projectes d'emprenedoria, hort urbà, activitats musicals… També es participa en el Temps de Flors amb una paradeta en què els residents i treballadors regalen flors als veïns del barri. Tanmateix, es col·labora amb Càritas amb el projecte Grans Moments, en què alumnes d'una escola acompanyen els residents.

Els residents participen en diferents activitats organitzades al centre / Cedida

"És molt important mantenir els vincles amb l’exterior i continuar participant en les activitats de manera activa i segura. Participar amb la comunitat estimula i afavoreix les relacions interpersonals entre els mateixos residents i també entre la gent de la comunitat. Ser actius en la vida comunitària augmenta el benestar psicològic, físic i social de les persones grans i, alhora, ajuda a tenir percepcions diferents dels diversos grups de la comunitat que la componen", assegura la sòcia-directora de Can Regàs.

Els residents participen en diferents actes culturals de la ciutat de Girona, activitats dirigides o, fins i tot, sortides programades. “La voluntat no és recordar per què estem o a on som, sinó mirar que durant la vellesa també es pot gaudir amb activitats com la setmana gastronòmica, fer cagar el tió per Nadal, Sant Jordi, la Setmana Santa i els Manaies de Girona, etc.”, assegura Soley.