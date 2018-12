Figueres no impulsarà noves mesures de seguretat per evitar atemptats a la Rambla

Figueres mantindrà l'actual dispositiu policial a la Rambla, d'acord amb el nivell 4 d'alerta antiterrorista, per la qual cosa no es preveuen noves actuacions més enllà de les desenvolupades fins l'actualitat. Aquest passat cap de setmana, es va fer públic que els terroristes que van atemptar el 17-A a Barcelona, havien parlat per telèfon de llançar granades a la Rambla de Figueres. El 2017 l'Ajuntament ja va prendre mesures extres de seguretat.

La notícia la va fer pública El Periódico, segons el qual en una conversa entre Mohamed Hichamy, membre de la cèl·lula gihadista de Ripoll abatut pels Mossos a Cambrils, i Younes Abouyaqoub, autor de la matança del 17 d'agost del 2017, havien parlat per telèfon d'atemptar a Figueres.

La conversa es remunta al 25 d'octubre de 2015 en una nota de veu que Hichamy va deixar a Abouyaqoub i on parlaven de comprar un BMW i atacar els bars i carrers de la Rambla.

Davant d'aquestes revelacions, l'Ajuntament ha insistit que es mantindrà el dispositiu de seguretat que ja es va començar a executar amb mesures extres l'agost del 2017, sense concretar de quines actuacions es tracta «per motius de seguretat».

Així, segons la informació facilitada pel consistori, no es preveuen canvis en la seguretat a la Rambla. Des de l'Ajuntament es defensa que les mesures de prevenció per l'alerta terrorista s'estan executant des d'abans que es conegués la conversa sobre un possible atemptat a Figueres. Un desplegament que s'intensifica en esdeveniments de gran afluència a la ciutat, com és el cas de l'Acústica.

De fet, coincidint amb les festes nadalenques la Guàrdia Urbana ha intensificat des de fa setmanes el patrullatge a peu a la zona comercial «per donar més seguretat durant la campanya de Nadal». A més, també es restringeix la circulació de cotxes en alguns carrers de l'entorn de la Rambla.

En els últims tres anys, a Figueres hi ha hagut tres detencions relacionades amb terroristes gihadistes. El 2015 es va arrestar una dona de 19 anys que feia tasques d'adoctrinament i captació de persones per enviar-les a zones de combat controlades per DAESH.

Les dues últimes detencions van ser el desembre del 2017, quan la policia espanyola va arrestar dos germans, de 30 i 31 anys, acusats de difondre propaganda gihadista a través d'Internet. Piratejaven comptes d'usuaris aliens a simpatitzants d'Estat Islàmic des d'on difonien imatges com ara campaments d'entrenaments amb nens, execucions o afusellaments.



Seguretat al sector oest

D'altra banda, ahir a la tarda els comandaments de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra es van reunir amb els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Figueres per posar sobre la taula els resultats dels tres dies d'operatiu de la setmana passada al sector oest de la ciutat, on fa uns mesos es van instal·lar càmeres de vigilància per incrementar-ne la seguretat.