El sindicat SP-PL denuncia mancances «greus» a la Policia Local de Llançà

El sindicat SAP-PL denuncia greus mancances de material, de personal i a les dependències de la Policia Local de Llançà que suposen «inseguretat» i precarietat laboral per als agents. Des del sindicat han adreçat una petició a l'Ajuntament perquè resolgui «de manera urgent» aquesta situació i es compleixin «els mínims de seguretat que ha de complir un cos policial».

En l'escrit adreçat a l'Ajuntament posen de manifest que a Llançà, com altres poblacions, la delinqüència ha canviat amb un increment de robatoris, estrebades, cultiu de marihuana, venda de drogues o violència de gènere, entre altres problemàtiques. A més, constaten que s'ha de treballar amb una alerta de nivell 4 per terrorisme gihadista.

Consideren que des de l'Ajuntament no es dona la importància que mereix aquest escenari i «permet que hi hagi un agent armat amb un agent interí desarmat». A més, «no tenim cap mena de suport, sobretot a les nits i caps de setmana, a menys de 40 minuts de resposta».

Les comissaries més properes de la comarca són a Roses i Figueres.

Els agents de la Policia Local porten a terme tasques de controls d'alcoholèmia, atestats, detinguts, baralles, i s'han d'afrontar amb «un agent de carrera tot sol havent de fer diligències, a part d'atendre el telèfon» i altres tasques com custodiar detinguts si no hi ha ningú més a dependències.

A banda de la manca de personal, denuncien falta de material.

El sindicat alerta l'Ajuntament que hi ha «una deixadesa amb la qual no es pot treballar» perquè «no hi ha servei de grua, ni PDA, i les impressores no funcionen». Tampoc es disposa d'alcoholímetre i això són «eines imprescindibles per a les tasques diàries de la Policia Local, que té la competència exclusiva en matèria de trànsit al centre urbà», remarquen.

Les dependències on es troba la Policia Local tampoc creuen que compleixin amb els requisits necessaris. «Són dels anys 80, en un tercer pis, sense mampara de seguretat i amb parets divisòries d'aglomerat plastificat, amb un forat a l'escala molt perillós tant per als detinguts com per als agents perquè amb una empenta pot caure qualsevol». I recorden que un detingut és responsabilitat de l'agent que el custodia.

Les dependències queden tancades i «les portes són de fusta sense cap mena de protecció, ni alarmes, ni de càmeres de gravació permanent».

Les portes es poden obrir amb un cop, diuen, donant accés amb facilitat a l'interior de l'armer on es troben totes les armes reglamentàries que pertanyen a l'Ajuntament. Consideren que el conjunt de mancances són un problema «mot greu» al qual no es dona importància i comporta inseguretat i precarietat per al personal i demanen solucions ràpides.