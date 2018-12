Obres als grans viaductes de la frontera

Un dels punts on treballen els operaris, en una imatge de fa dues setmanes.

Un dels punts on treballen els operaris, en una imatge de fa dues setmanes. josep ribas-falgués

França treballa des de fa poc més d'un mes en la millora de la porta d'accés a Catalunya per la Jonquera. És un dels darrers trams de l'autopista A9 que des de Perpinyà a la frontera tindrà tres carrils. És una macroobra d'enginyeria per la presència d'impressionants viaductes que arriben als setanta metres d'alçada. El tram afectat actualment per les obres és des del Voló fins al Pertús i haurien de permetre agilitzar el trànsit.

Grues, andamis de més de cinquanta metres d'altura i uns quatre-cents operaris són les imatges que es poden veure tot just creuar la frontera en una via molt transitada que requeria una millora i ampliació. A més, després de la tragèdia en un pont a Gènova, la seguretat als viaductes es mira amb molta atenció.

L'obra que ha resultat afectada en les darreres setmanes per les protestes per part dels Armilles grogues va ser adjudicada a Eiffage.

Un dels directors de Vinci Autoroute, la concessionària de la via, relatava a l' Indépendant que els treballs en aquest punt tenen grans restriccions perquè en aquest tram «has d'ampliar en set metres la calçada on hi ha tretze grans estructures i quatre viaductes d'entre 200 i quatre cents metres de longitud, dels quals el més alt és de 70 metres d'altura, i tot això, sense interrompre el trànsit».

Les obres en el tram des de Perpinyà fins a la frontera suposen una inversió de 520 milions d'euros, segons l' Indépendant.

Els treballs han obligat a reduir la velocitat i fins i tot s'ha instal·lat un radar.

Una vegada finalitzats els treballs, s'espera que la primavera vinent el trànsit hauria de millorar en un punt on per diversos motius i en moments puntuals pateix retencions que afecten la Jonquera. Les principals èpoques turístiques, protestes o obres aturen els vehicles d'accés a França. El nou carril ha d'agilitzar la circulació.