El fiscal demana 27 anys i mig de presó per a l'acusat de matar el company de pis a Roses

El fiscal demana 27 anys i mig de presó per a l'acusat de matar el company de pis d'una ganivetada al cor en un apartament de Roses la tarda del 18 de juliol de 2017. Segons recull l'escrit d'acusació, la víctima estava fent la migdiada quan l'acusat va anar a la cuina del pis ocupat on vivien plegats, va agafar un ganivet de grans dimensions i li va clavar amb força al pit.

El fiscal sosté que l'atac va ser «inesperat i per sorpresa» i que la víctima no es va poder defensar. No era el primer cop que l'acusat atacava un company de pis amb una arma blanca. De fet, la Fiscalia exposa que va fer el mateix el dia abans però aquesta víctima va poder fugir. Per això, el fiscal acusa Hamed A. d'un delicte d'assassinat, un altre d'intent d'homicidi i un lleu de lesions.

Un jurat popular serà l'encarregat de jutjar l'acusat al judici previst per a finals de maig a l'Audiència de Girona. Segons recull l'escrit de conclusions provisionals del Ministeri Fiscal, l'acusat, que no tenia permís de residència legal a l'estat espanyol, compartia un pis ocupat a l'avinguda Gola de l'Estany de la urbanització Santa Margarita de Roses.

El fiscal Enrique Barata argumenta que l'acusat es va aprofitar de «la solitud i la intimitat del pis» i de l'estat d'indefensió de la víctima, que estava dormint, per perpetrar «l'atac letal de manera inesperada i per sorpresa».

Després d'assestar-li la ganivetada, l'acusat va treure el ganivet del tòrax de la víctima, el va netejar amb un mitjó que després va llançar a les escombraries i el va tornar a deixar a la cuina.

En el moment de matar-lo l'agressor i la víctima estaven sols al pis ocupat. Poc després de les tres de la tarda va arribar a l'apartament un altre inquilí que es va trobar la víctima morta enmig d'un bassal de sang i va trucar al telèfon d'emergències 112. Els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. El mateix dia el sospitós es va presentar a comissaria i es va entregar.

No era el primer cop que l'acusat tenia problemes amb els companys de pis. Segons recull l'escrit del fiscal, va colpejar amb un pal de fusta i va intentar apunyalar un altre ocupant de l'apartament. La Fiscalia apunta que la primera agressió va ser la tarda del dia abans, el 17 de juliol, i ja l'hauria intentat apunyalar aleshores per l'esquena.