L'Arxiu Comarcal rep un fons fotogràfic que abasta cent anys

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà (ACAE) ha rebut en donació una interessant col·lecció d'imatges familiars de Jordi Oliveres. En concret, es tracta de 437 fotografies, datades entre els anys 1890 i 1985 i que es troben distribuïdes en 259 reportatges diferents.

Del total, hi ha 316 imatges en color i 121 imatges en blanc i negre. També hi ha negatius en color, aquests últims compresos entre els anys 1960/1985, aproximadament. En conjunt, recorden uns estius, ja llunyans, al poble de Cadaqués, amb la seva família, amics i racons preferits com la terrassa del bar Boia o del casino L'Amistat, al passeig Marítim.

A banda de les imatges que representen la vida quotidiana i els viatges familiars, de la donació cal remarcar els valuosos retrats familiars de principis de segle XX, segons la valoració documental feta des de l'ACAE.

La directora de l'ACAE, Erika Serna, assenyala que aquests retrats «són una font d'informació de gran importància de com es vivia a finals del segle XIX i principis del segle XX, de la indumentària i les modes dels pentinats dels homes i dones, i a la vegada amb la manera de treballar artesanal dels primers fotògrafs de la nostra comarca». Serna destaca com a «fet curiós els retrats d'estudi de la primera comunió de nenes que van fer-la abans i després de la Guerra Civil».

Totes les imatges són retrats d'estudi d'avantpassats i amics de la família Oliveres Pallach, entre els quals hi ha familiars dels fundadors de la Pastisseria Palau de Figueres o el matrimoni que va fundar la sabateria Bosch.