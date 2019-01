ERC Roses presenta divendres Joan Plana com a alcaldable

La secció local d'ERC Roses presentarà divendres Joan Plana com a candidat a l'alcaldia en un acte públic al Teatre Municipal a les vuit del vespre. A l'acte també està previst que es llegeixi un manifest amb les idees troncals sobre les quals s'organitzarà la candidatura, fruit de diferents reunions de les diverses àrees de treball obertes a la ciutadania que els republicans van articular ara fa un any.

En aquestes reunions, s'ha debatut sobre els principals reptes i problemàtiques de Roses, així com quins són els camins a seguir de cara als propers anys per poder-los afrontar. La lectura d'aquest manifest anirà a càrrec de diferents persones que han participat en les diferents àrees de treball. Com a convidat a l'acte, també hi intervindrà el diputat al Parlament de Catalunya i impulsor de la Plataforma Casa nostra casa vostra Ruben Wagensberg.

Joan Plana, historiador i periodista nascut a Roses el 1990, és l'actual portaveu del grup municipal d'ERC i ja va encapçalar la candidatura dels republicans a les darreres eleccions municipals.