Detenen un jove per intentar robar en una botiga de telefonia mòbil a Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 15 de gener a Figueres un jove de 22 anys com a presumpte autor d'una temptativa de robatori amb força. Els fets van ocórrer la matinada del 19 de desembre quan dos homes van intentar forçar la persiana d'un local de telefonia mòbil a la pujada del Castell de Figueres.

Els lladres no van poder accedir al local però van produir danys per valor de 500 euros. Els agents van recopilar tots els indicis per poder identificar l'autor dels fets i el dia 15 de desembre el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni en grau de temptativa. La investigació no es dona per finalitzada i no es descarten més detencions. El detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia, que en va decretar llibertat amb càrrecs.