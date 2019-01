ERC de Roses escollirà dissabte el número dos a les municipals del maig

La Secció Local d'ERC Roses ha convocat assemblea per al proper dissabte, dia 26 de gener, per escollir la persona que ocuparà el número 2 a les eleccions municipals d'aquest any 2019. Hi podran votar els militants, simpatitzants i amics de la secció local.

Segons el reglament d'Esquerra Republicana per a aquests comicis, estableix que les candidatures han de tenir una presència igualitària de dones i homes, de manera que a les ciutats de més 3.000 habitants les posicions les han d'ocupar dones i homes alternativament. Tot apunta que el número dos serà una dona, ja que el cap de llista és Joan Plana.

«Els actuals regidors hi tindran un paper destacat, i també hi sumarem independents destacats», ha dit l'alcaldable dels republicans. ERC farà públic el mateix dissabte el nom de la persona escollida i les properes setmanes anunciaran els següents noms.