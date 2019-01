Dos detinguts pel cultiu de marihuana desmantellat divendres a El Culubret

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones més pel cultiu de marihuana desmantellat divendres a El Culubret.

Un dels arrestats és menor d'edat i l'altre té 23 anys, és veí de Figueres i té nacionalitat espanyola. Ambdós estan acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.

El cultiu de marihuana es va descobrir divendres i les dues detencions s'han produït sis dies després a la ciutat.

Cal recordar que durant el dispositiu policial de divendres passat, els Mossos van localitzar 849 plantes de marihuana en un pis del carrer Ramon Reig al barri del Culubret a Figueres així com material per cultivar-la.

La policia no va trobar-ne els responsables però sí que va detenir un veí de Figueres que tenia un ordre de detenció pendent per un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i per conduir sense haver-se tret el permís.