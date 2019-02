Castelló refà un tram del marge de la Muga amb un esvoranc des de fa cinc anys

Castelló d'Empúries ha començat els treballs per arranjar una gran esllavissada al marge esquerre de la Muga al pas per la marina d'Empuriabrava que es va produir fa cinc anys. L'esvoranc suposava un risc per les persones que passegen per la zona.

Aprofitant la presència de les màquines necessàries per efectuar aquests treballs, s'intervindrà també en altres tres esllavissades menors que en els darrers mesos s'han detectat, totes als marges de la Muga i al seu pas per la marina d'Empuriabrava.

Les tasques han de servir per restablir el margeon des del mes de febrer de 2012 s'hi havia detectat una important esllavissada a l'alçada de l'arbreda que hi ha uns 350 metres abans d'arribar a la benzinera d'Empuriabrava, al pas per la carretera local de Castelló a Empuriabrava.

L'esvoranc té actualment una llargada de 40 metres i entre 5 i 6 metres de caiguda pràcticament vertical. Ha afectat perillosament la part inferior del carril-bici de Castelló a Empuriabrava en el seu tram inferior que és una zona de passeig.

"Finalment l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha atès les reiterades demandes de l'Ajuntament", han informat fonts municipals,i ha iniciat els treballs per estabilitzar i reposar el marge, eliminant els riscos que tot això comportava.