Ports acaba el reforç del dic de l'Escala per evitar que les onades saltin per sobre

La Generalitat ha invertit 1.070.000 euros en el reforç del dic de recer per evitar que les onades sobrepassin l'estructura. A banda de reforçar la seguretat, s'ha creat un espai de passeig per la part superior. L'actuació també ha permès reordenar l'activitat de l'escar; i millorar l'accessibilitat dels vehicles.

El projecte ha consistit a reforçar amb peces d'escullera un tram del mur a l'espatller de 320 metres. També s'han reposat blocs d'escullera en un tram de 200 metres.

A la dàrsena que queda arrecerada del dic hi amarren les embarcacions pesqueres d'encerclament, xàrters nàutics, vaixells turístics locals, embarcacions de busseig i vaixells de l'escar de reparació, entre altres. Per això la mesura suposa millorar la seguretat per a l'activitat.

L'obra ha permès crear el passeig enlairat per sobre l'espatller, des d'on es poden observar el golf de Roses i els Pirineus.

Pel que fa a l'escar, abans quedava dividit en dues parts separada per un vial. S'ha modificat unificant l'escar i millorant l'accés per als vehicles.