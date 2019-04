Figueres obre el carrer Peralada al trànsit, tancat des del passat juliol

L'Ajuntament de Figueres ha obert completament al trànsit el carrer Peralada, en obres des del juliol passat. Els treballs de reurbanització, que acumulen mesos de retard, es donen pràcticament per finalitzats. El consistori encara no ha recepcionat l'obra, ja que falta completar el mobiliari així com les caixes de connexions de serveis de subministrament.

El tram en què s'ha actuat està comprès entre el carrer Ample i Rec Arnau i van ser adjudicats per un import de 589.975 euros. Les obres van comportar canvis de circulació al centre de la ciutat.

L'actuació s'emmarca en el Pla de Rehabilitació del Centre Històric i que ja ha intervingut en els carrers Barceloneta i Jonquera i un cop finalitzin hauran transformat l'espai públic del casc antic.

Durant els treballs, sis negocis i l'escola Escolàpies van impulsar una recollida de firmes per prohibir-hi la circulació de vehicles i fer-lo d'ús exclusiu per a vianants. La proposta no va prosperar, tot i que l'Ajuntament es va comprometre a estudiar-la un cop finalitzada l'obra pendent del carrer Ample.