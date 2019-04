Nova donació a la biblioteca del fons de Maria Àngels Anglada

La família de Maria Àngels Anglada ha fet donació a la biblioteca Fages de Climent de documentació de l'autora que restava a l'arxiu familiar. Enguany es compleixen vint anys de la mort de l'escriptora, el 23 d'abril de 1999. La donació enriqueix el fons de la biblioteca. La documentació està datada entre 1945 i 1999.

En complir-se vint anys de la mort de la poeta i escriptora Maria Àngels Anglada (Vic, 9 de març de 1930 – Figueres, 23 d'abril de 1999), la família Geli Anglada ha fet donació del fons documental que completa el fons Maria Àngels Anglada de la biblioteca Fages de Climent.

Durant els anys vuitanta Anglada va adoptar el costum de dipositar els manuscrits i alguns dels materials preparatoris a la biblioteca de Figueres i així ho va seguir fent al llarg de la seva vida. En una entrevista de Sebastià Roig al setmanari Empordà el 5 de desembre de 1995, amb motiu de la donació del mecanoscrit original del Violí d'Auschwitz, l'escriptora deia: «Vaig prendre aquesta decisió en veure les dificultats que tenien alguns estudiosos, per exemple Jordi Pla, per fer un estudi sobre Fages de Climent. En canvi, jo vaig trobar moltíssimes facilitats per estudiar l'obra de Carme Montoriol, ja que tot el seu fons es troba a la biblioteca».

El donatiu de Rosa i Mariona Geli, filles de Maria Àngels Anglada i gestores dels drets d'autor, inclou: mecanoscrits d'obra narrativa, com ara Nit de 1911 (Empúries, 1999) o L'àngel i altres contes (Empúries, 2000), publicats pòstumament; originals i fotocòpies dels poemes que l'autora anava aplegant amb el títol provisional d' Arietta II i que es publicaren després de la seva mort dins Poesia completa (Vitel·la, 2009); el llibre Defensa de Dolores Batlle y Caritg: viuda de Geli (1868), que Anglada va consultar per escriure Les closes; retalls de premsa amb entrevistes, ressenyes i notícies aparegudes amb motiu de la publicació dels seus llibres; originals i fotocòpies d'invitacions i programes de mà d'actes on va participar; documentació sobre alguns dels cursos que va impartir; fotocòpies i retalls de premsa d'articles, pregons, discursos i conferències; àudios d'algunes entrevistes i gravacions d'actes on va participar, entre altres.

Pel que fa a la correspondència, Maria Àngels Anglada volia que la seva correspondència quedés en l'àmbit de la privacitat. Tanmateix, el donatiu inclou unes poques cartes relacionades amb la publicació de les seves obres i el recull de cartes enviades per Salvador Espriu a la poeta, entre els anys 1970 i 1983.

La biblioteca Fages de Climent ha procedit a inventariar, classificar i catalogar la documentació i en breu donarà a conèixer el fons.