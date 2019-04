L'Escala programa una quarantena d'activitats pel Triumvirat Mediterrani

La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani de l'Escala ha programat una quarantena d'activitats que tindran lloc els dies 4 i 5 de maig entre Empúries i el nucli antic de l'Escala. Es portaran a terme recreacions històriques, tallers d'oficis i espectacle de foc, entre altres. Aquesta edició hi haurà la Marató d'Empúries que s'ha canviat de dia per no coincidir amb la jornada electoral.

La major part de les activitats de recreació històrica es faran el dissabte a Empúries, on hi haurà jornada de portes obertes. Es fan visites romanes, jocs d'època, tallers d'oficis i artesans romans i noves activitats, com l'Odissea per a menuts i taller de criatures mitològiques o l'spa a la romana, taller de recreació termal que permet que els participants facin els seus propis ungüents.

El MAC-Empúries també tindrà una visita a l'audiovisual del criptopòrtic de la Domus dels mosaics i ofereix l'opció de veure com era la zona del Fòrum amb ulleres de realitat virtual.Es tracta d'un viatge al passat a través de les ulleres i tauletes de realitat virtual que us permetran veure com eren els espais públics de les dues ciutats en l'antiguitat: el fòrum de la ciutat romana i un nou punt recentment incorporat a l'itinerari, l'àgora de la ciutat grega.



Viatge al domus romà

El criptopòrtic de la Domus dels mosaics és un espai subterrani ubicat sota la superfície del jardí. A través dels diferents equipaments audiovisuals i 3D, es pot conèixer com era la vida en una gran domus romana.

El mateix dissabte també s'estrenarà una de les activitats més concorregudes, el Mercat, que té lloc al nucli antic.

Al nucli antic s'hi han programat diverses activitats, com la cercavila inaugural a les onze del matí o a dos quarts de nou del vespre, la lluita de gladiadors a dos quarts d'una del migdia o les sis de la tarda a la platja, i l'espectacle de foc a la nit a la Riba, entre d'altres.

El diumenge també se celebrarà la Marató d'Empúries.

El Triumvirat Mediterrani arriba a la 24a edició totalment consolidat com una de les activitats que atrau milers de persones al llarg del cap de setmana. Permet retrocedir a l'època en què grecs i romans van arribar a la costa escalenca per comerciar i on es van establir al nucli d'Empúries.