Les llegendes del rock centren el nou piromusical

El piromusical de les Fires i Festes de la Santa Creu que clourà les festes diumenge es dedicarà en la seva segona edició a les llegendes del rock. Combinarà el tradicional castell de focs amb cançons conegudes d'aquest estil musical. El piromusical es tornarà a ubicar al parc de les Aigües.

Per convidar a assistir a l'espectacle, el grup la Tramuntakada farà una cercavila al ritme de batucada des de la Rambla fins al punt de visualització del piromusical.

Per a aquest any s'ha canviat el sentit de visualització de l'espectacle, que estarà orientat per tal que es pugui veure des de la zona adjacent al carrer Rec Arnau i escola Parc de les Aigües.

D'aquesta manera, el públic que arribi des del centre de la ciutat trobarà el Piromusical orientat cap a ells, tant el castell de focs com la música, i es podran situar a l'àrea entre l'avinguda de la Costa Brava i el mateix carrer Rec Arnau.

Des de Guàrdia Urbana es recomana al públic assistent que es desplaci a peu, que ho faci amb antelació suficient (1 hora abans), i que, si van acompanyats de menors d'edat, procurin que es trobin supervisats. Es recomana que els més petits portin polseres identificatives. S'ha establert una zona de seguretat a partir de la qual serà possible seguir l'espectacle piromusical. Aquesta zona restarà acotada amb tanques i amb vigilància de la Guàrdia Urbana i de voluntaris de Protecció Civil. L'any passat es va decidir substituir els focs d'artifici des del castell de Sant Ferran pel piromusical.



Restriccions al trànsit

Des de les vuit del matí del dia 6 de maig i fins a dos quarts de dotze de la nit, es prohibirà aparcar en els carrers de l'entorn del parc de les Aigües: carrer Verdera, Puig d'Esquer, de Capmany, d'Espolla, de Sant Climent i l'avinguda de la Costa Brava, i no s'hi podrà circular, incloent-hi el carrer Rec Arnau, des de tres quarts de deu i fins a la fi del dispositiu de seguretat de l'espectacle piromusical.