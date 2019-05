Presó sense fiança per un delicte d'assassinat per a l'autor confés del crim de la Rambla de Figueres

El Jutjat d'Instrucció 8 de Figueres ha enviat a presó provisional sense fiança l'autor confés del crim a la Rambla de Figueres. El detingut, Mohamed R., ha mantingut davant del jutge la mateixa versió que ja havia explicat a comissaria. Ha dit que volia venjar-se perquè no li donaven un pis de protecció oficial i que, després de passar-se dos dies dormint al carrer, va decidir comprar un ganivet en un basar. L'endemà, el dia del crim, va decidir matar un català. Va escollir la víctima a l'atzar –un home assegut en un banc- i li va enfonsar el ganivet al coll. El jutjat l'ha enviat a presó per un delicte d'assassinat. Ara, Mohamed R. ingressarà a la presó de Brians I, després que el fiscal hagi demanat que no se l'internés al Puig de les Basses (ja que allà hi ha pres un fill de la víctima). El jutjat també ha resolt enviar-lo a presó i no a un mòdul psiquiàtric després que una primera exploració determinés que Mohamed R. no estava afectat per cap trastorn mental quan va cometre el crim.